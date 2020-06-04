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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0091 до Br2,3976 за $1 (3 июня - Br2,3885 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0096 до Br2,6869 за 1 евро (3 июня - Br2,6773 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0201 до Br3,4757 за 100 российских рублей (3 июня - Br3,4958 за 100 российских рублей).-0-