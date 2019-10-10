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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 10 октября, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился сегодня на Br0,0089 до Br2,0619 за $1 (на торгах 9 октября - Br2,0708 за $1).
Евро подешевел на Br0,0022 и стоит Br2,2715 за 1 евро (9 октября - Br2,2737 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0002 и составляет Br3,1844 за 100 российских рублей (9 октября - Br3,1842).-0-