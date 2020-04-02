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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 2 апреля, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,008 до Br2,5893 за $1 (на торгах 1 апреля - Br2,5973 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0158 до Br2,832 за 1 евро (1 апреля - Br2,8478 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0332 и стоит Br3,3201 за 100 российских рублей (1 апреля - Br3,2869 за 100 российских рублей).-0-