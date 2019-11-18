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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 18 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0003 и стоит Br2,0455 за $1 (на торгах 16 ноября - Br2,0458 за $1).
Евро подорожал на Br0,0016 до Br2,2629 за 1 евро (16 ноября - Br2,2613 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0013 и составляет Br3,207 за 100 российских рублей (16 ноября - Br3,2083).-0-