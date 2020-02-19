19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 19 февраля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,001 до Br2,204 за $1 (на торгах 18 февраля - Br2,203 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0053 и стоит Br2,3805 за 1 евро (18 февраля - Br2,3858 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0096 и составляет Br3,4638 за 100 российских рублей (18 февраля - Br3,4542 за 100 российских рублей).-0-

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