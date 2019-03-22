22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 22 марта подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0059 и составляет Br2,1022 за $1 (на торгах 21 марта - Br2,0963 за $1).
Евро подешевел на Br0,0046 до Br2,3879 за 1 евро (21 марта - Br2,3925 за 1 евро).
Курс российского рубля поднялся на Br0,0002 до Br3,2896 за 100 российских рублей (21 марта - Br3,2894 за 100 российских рублей).-0-
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