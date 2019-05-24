24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 24 мая подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0004 до Br2,0793 за $1 (на торгах 23 мая - Br2,0797 за $1).

Евро вырос на Br0,0094 до Br2,3252 за 1 евро (на торгах 23 мая - Br2,3158 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0038 и составляет Br3,2206 за 100 российских рублей (23 мая - Br3,2244 за 100 российских рублей).-0-

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