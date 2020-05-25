25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 25 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0009 до Br2,3995 за $1 (22 мая - Br2,3986 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0039 до Br2,6133 за 1 евро (22 мая - Br2,6172 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,009 до Br3,3514 за 100 российских рублей (22 мая - Br3,3424 за 100 российских рублей).-0-

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