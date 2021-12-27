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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 декабря подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0025 - до Br2,5179 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0015 - его курс составил Br2,8496 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0003 и составил Br3,4359 за 100 российских рублей.-0-
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