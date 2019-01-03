3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 3 января подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0087 и составляет Br2,1788 (на торгах 2 января - Br2,1701 за $1).

Евро подешевел на Br0,0074 до Br2,4791 (2 января - Br2,4865 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0324 до Br3,15 за 100 российских рублей (2 января - Br3,1176 за 100 российских рублей).-0-

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