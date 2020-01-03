Доллар и российский рубль на торгах 3 января подорожали, евро подешевел

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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль 3 января на первых торгах 2020 года подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0013 до Br2,1098 за $1 (на торгах 31 декабря - Br2,1085 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0095 и стоит Br2,3542 за 1 евро (31 декабря - Br2,3637 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,003 и составляет Br3,4012 за 100 российских рублей (31 декабря - Br3,3982).-0-