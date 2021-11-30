30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 30 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0092 - до Br2,5458 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0071 - его курс составил Br2,8863 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0072 и составил Br3,3994 за 100 российских рублей.-0-

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