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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 30 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0053, до Br2,5136 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0038 - его курс составил Br2,9204 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0169 и составил Br3,4622 за 100 российских рублей.-0-
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