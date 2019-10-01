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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 1 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0069 до Br2,0831 за $1 (на торгах 30 сентября - Br2,0762 за $1).
Евро подешевел на Br0,0002 и стоит Br2,2692 за 1 евро (30 сентября - Br2,2694 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0067 и составляет Br3,2045 за 100 российских рублей (30 сентября - Br3,2112).-0-