12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,002, до Br2,6431 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0006, его курс составил Br3,143 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0203 и составил Br3,4095 за 100 российских рублей.-0-

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