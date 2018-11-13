13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 13 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0018 и составляет Br2,1449 (12 ноября - Br2,1431 за $1).

Евро подешевел на Br0,0049 до Br2,4102 (12 ноября - Br2,4151 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0056 до Br3,169 за 100 российских рублей (12 ноября - Br3,1746 за 100 российских рублей).-0-

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