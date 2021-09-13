13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 13 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0048 до Br2,5047 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0077 - его курс составил Br2,9527 за 1 евро. Курс российского рубля снизился на Br0,0053 и составил Br3,4303 за 100 российских рублей.-0-

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