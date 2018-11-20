20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 20 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0069 и составляет Br2,0989 (19 ноября - Br2,1058 за $1).

Евро подорожал на Br0,0011 до Br2,4052 (19 ноября - Br2,4041 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0035 до Br3,1982 за 100 российских рублей (19 ноября - Br3,1947 за 100 российских рублей).-0-

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