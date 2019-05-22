22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0757 за $1 (на торгах 21 мая - Br2,0759 за $1).
Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,316 за 1 евро (на торгах 21 мая - Br2,3142 за 1 евро).
Курс российского рубля поднялся на Br0,008 и составляет Br3,2234 за 100 российских рублей (21 мая - Br3,2154 за 100 российских рублей).-0-
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