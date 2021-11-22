22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0042 - до Br2,4894 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0049 - его курс составил Br2,8087 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,026 и составил Br3,3859 за 100 российских рублей.-0-

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