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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 28 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0008 до Br2,5216 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0055 - его курс составил Br2,9776 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0105 и составил Br3,4267 за 100 российских рублей.-0-
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