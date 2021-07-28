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28 июля 2021, 13:08

Доллар на торгах 28 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 27 июля ослаб к трем основным валютам
Доллар и евро на торгах 26 июля подорожали, российский рубль подешевел

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 28 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0008 до Br2,5216 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0055 - его курс составил Br2,9776 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0105 и составил Br3,4267 за 100 российских рублей.-0-

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