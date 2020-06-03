3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 3 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0096 до Br2,3885 за $1 (2 июня - Br2,3981 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0039 до Br2,6773 за 1 евро (2 июня - Br2,6734 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0163 до Br3,4958 за 100 российских рублей (2 июня - Br3,4795 за 100 российских рублей).-0-

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