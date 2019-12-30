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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 30 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0029 до Br2,1036 за $1 (на торгах 27 декабря - Br2,1065 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0091 и стоит Br2,3524 за 1 евро (27 декабря - Br2,3433 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0058 и составляет Br3,4043 за 100 российских рублей (27 декабря - Br3,3985).-0-