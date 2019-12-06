6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 6 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,002 и стоит Br2,1154 за $1 (5 декабря - Br2,1174 за $1).

Евро подорожал на Br0,0007 до Br2,3479 за 1 евро (5 декабря - Br2,3472 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 и составляет Br3,3195 за 100 российских рублей (5 декабря - Br3,3171).-0-

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