Дорожные карты с РФ по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно - Румас

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта. По его словам, около половины карт фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов.

Что касается неурегулированных вопросов, то они будут обсуждаться 19 ноября после заседания союзного Совмина. "Мы договорились с российским премьером пройтись по всем картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Потому что президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня", - сказа Сергей Румас. "Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что будет в случае, если не удастся договориться по нефти и газу, глава правительства сказал: "Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки".

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств.-0-