Достижения белорусского сельхозмашиностроения представлены на выставке в Краснодарском крае

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лучшие образцы белорусского сельскохозяйственного машиностроения представлены на международной агропромышленной выставке "Золотая нива - 2019", которая проходит в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В частности, официальный дистрибьютор холдинга "Амкодор" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - ООО "Амкодор-Юг" - демонстрирует на выставке универсальный погрузчик "Амкодор 332С4-01" и экскаватор-погрузчик "Амкодор 702ЕА". ООО "Торговый дом Палессе-Юг" представляет широкую линейку зерно- и кормоуборочных комбайнов. Филиал ООО "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" экспонирует тракторы BELARUS, в том числе энергонасыщенные. В выставке также принимает участие ООО "Бел Тиссью Груп" - белорусский производитель бумажной продукции сельхозназначения.

"Компании-участники в реальных условиях на подготовленных агрофонах покажут весь цикл обработки почвы и сельхозкультур: от пахоты до уборки", - отметили в диппредставительстве.

Выставка "Золотая нива - 2019" проходит 21-24 мая при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации Усть-Лабинского района. Свою продукцию на площади 60 га представляют более 350 компаний из регионов России и 16 стран мира.-0-