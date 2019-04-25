Доступ на китайский рынок получили еще пять белорусских молочных предприятий

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ на китайский рынок открыт для продукции еще пяти молочных предприятий Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

По ее словам, 24 апреля состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с руководством Главного таможенного управления Китая Ни Юйэфэном. По итогам встречи подписан протокол между двумя ведомствами по требованиям карантина и здоровья для кормовых молочных продуктов, предназначенных для экспорта из Беларуси в Китай.

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Открыт доступ на китайский рынок для продукции предприятий "Молочные горки", "Бобруйскмолоко", Несвижского завода детского питания, сухой молочной сыворотки производства Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината и "Молоко". Также согласован и утвержден сертификат для экспорта в Китай рыбной продукции. Получено разрешение на экспорт куриных лапок в КНР из ранее аккредитованных птицефабрик.

"Стороны намерены в дальнейшем продолжить конструктивное сотрудничество по расширению перечня белорусской продукции для экспорта в Китай, в том числе жома свекловичного, муки, меда и овощей", - добавила Зинаида Берещенко.

В 2018 году экспорт белорусских организаций сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составил $82,362 млн, что в 4,4 раза превысило объемы экспорта 2017 года. За первые два месяца 2019 года этот показатель составил $9,22 млн, что в 3,3 раза превысило объем экспорта за аналогичный период 2018 года.-0-