Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

25 мая, Хойникский район /Корр. БЕЛТА/. Компания "Белоруснефть" открыла два новых нефтяных месторождения, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик, передает корреспондент БЕЛТА.

Избынское и Северо-Омельковщинское месторождения находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически это Хойникский район Гомельской области.

По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн т.

Петр Повжик обратил внимание, что последние два года компания "Белоруснефть" сконцентрировала внимание в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. "В принципе мы получили хороший результат. В январе было открытие южного блока Гарцевского месторождения. Сегодня мы можем говорить о достижениях, которые мы получили на двух новых структурах", - подчеркнул он.

На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения в результате бурения промышленный приток нефти получили на глубине 4,4 тыс. м. Дебит - 150 т в сутки. "Для нас это очень значимый результат, особенно в данном регионе. Он позволяет нам прогнозировать дальнейшие работы в этом направлении", - сказал Петр Повжик. Символично, по словам заместителя генерального директора, что скважина начала проявлять себя выходами пачек нефти и газа в День геологов - 5 апреля.

В настоящий момент на скважине заканчивают бурение, спускается эксплуатационная колонна. "В середине следующего месяца мы введем ее в эксплуатацию", - уточнил Петр Повжик.

На скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил 50 т в сутки. Начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко рассказал, что скважина имеет забой 2954 м. "Бурится она с 6 апреля с ускорением в 25 суток. Коммерческая скорость бурения проекта 1118 м в месяц. Фактически мы бурим в два раза быстрее. Применяем современный породоразрушающий инструмент, насосное высокопроизводительное оборудование, очистную систему", - пояснил он.

Лабораторные исследования показали, что у полученной с новых месторождений нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

По словам Петра Повжика, в данном регионе в ближайшие три года компания планируют пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин.

Всего в Беларуси на данный момент 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-