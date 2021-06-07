Двигатель ММЗ успешно прошел испытания на швейцарской уборочной машине

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двигатель Минского моторного завода прошел испытания на швейцарской вакуумной уборочной машине ВКМ-2020. Малолитражный четырехцилиндровый двигатель MMZ-4DTI успешно заменил итальянский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Замена двигателя шла под индивидуальный заказ производителя коммунальной техники с последующей продажей на рынке России. Работы по переоборудованию с марта вели специалисты трех бюро управления главного конструктора. "Задача стояла сложная. Швейцарская вакуумная уборочная машина работает только на гидравлике: гидравлический привод колес, подъем бункера, щеток, много навесного оборудования. Здесь нет карданных валов, коробок передач. Понадобилось множество доработок конструкции мотора для его адаптации на машину. Заново изготовлены по особым техпараметрам многие детали, модифицированы системы охлаждения, питания и подключения, изменена схема расположения электрооборудования. Электронный блок управления машины состыковали с механическим топливным насосом двигателя. В результате совместного мозгового штурма найдены оригинальные решения непростых задач, не подпадающих под стандартные уравнения и правила в гидравлике", - рассказали в пресс-службе.

Все стендовые испытания мотор также прошел успешно. "Двигатель адаптирован на машину идеально, все системы функционируют безотказно. Можно считать это настоящим успехом конструкторов ММЗ, показавших пример соединения отличного владения техническими вопросами и творческого подхода. Достижение особенно весомо, так как на новый вид техники адаптировали новый перспективный мотор. Минский моторный фиксирует большой спрос на MMZ-4DTI, который проявляют к нему производители из разных стран", - подчеркнули на предприятии.

После обкатки на Минском моторном заводе подметальную машину отправят производителю.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото от пресс-службы Минского моторного завода