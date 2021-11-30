Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двигатели стандарта Stage 5 Минского моторного завода пройдут испытания в Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"На прошлой неделе четыре трактора "Беларус", укомплектованные двигателями ММЗ класса Stage 5, отправились в сертификационный центр в Германию для прохождения соответствующих испытаний", - отметили в пресс-службе.

Линейка четырехцилиндровых двигателей класса Stage 5 для Минского тракторного завода включает четыре мотора: Д-245.43S5M, Д-245.5S5M, Д-245S5M и Д-245.2S5M мощностью от 62 до 90 кВт. "Разработка двигателя класса Stage 5 на ММЗ началась в 2018 году. Достижение этого экологического уровня обеспечивается за счет топливной аппаратуры и системы доочистки отработавших газов. Топливная аппаратура в моторах была выбрана чешского производства (в частности, механический топливный насос с электронным регулятором), четырехступенчатая и высококачественная система доочистки отработавших газов - от бельгийского производителя", - рассказали на предприятии. После сертификационных испытаний в Чехии инженеры управления главного конструктора ММЗ совместно со специалистами МТЗ провели масштабную работу по адаптации двигателей для работы в составе тракторов.

Как сообщалось ранее, четырехцилиндровые двигатели ММЗ экологического класса Stage 5 в середине прошлого года прошли сертификационные испытания в пражском органе по сертификации TUV SUD Chech. Минский моторный завод получил сертификат международного образца, дающий право продавать двигатели и укомплектованную ими технику в европейские страны.

В Европе с 2019 года экологический уровень Stage 5 введен как обязательный для сельско- и лесохозяйственных тракторов и внедорожной техники.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0