ЕАБР: для цифровизации экономики необходимо международное сотрудничество и общие стандарты

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для цифровизации экономики необходимо международное сотрудничество и общие стандарты. Об этом заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян во время первого Евразийского конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас непростое время: происходят фундаментальные изменения, формируется новый хозяйственный уклад. Многие еще не осознают глубину этих изменений. Мы живем в инерции старых представлений об экономике и часто мечтаем о том, чтобы вернулась стабильность. Но надо смириться с тем, что нам и нашим детям придется жить в быстро меняющемся мире, и учиться этому. Цифровизация - одна из форм проявления этих изменений", - сказал Тигран Саркисян.

Современный мир перешел в плоскость конкуренции в сфере знаний.

"И мы тоже должны быть готовы к этому соревнованию. Неслучайно наш банк приоритетным направлением своей деятельности считает оказание помощи странам-участницам в осуществлении цифровой трансформации. Это нелегкий путь, но нас объединяет понимание того, что этот глобальный вызов нам нужно преодолевать совместными усилиями", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР.

Он обратил внимание, что неэффективно проводить цифровизацию только в пределах одной страны. "Необходимо разрабатывать такие цифровые решения и продукты, которые будут востребованы и в соседних странах и позволят выстроить нормальную инфраструктуру для взаимной торговли, для кооперационных проектов. Закрыться в рамках одного государства просто невозможно. Невозможно и разрабатывать стандарты в сфере цифровизации только для одной страны. Стандарты должны быть международными, понятными для всех, чтобы обеспечить интероперабельность", - убежден Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Цифровизация становится одним из ключевых направлений проектной деятельности ЕАБР. Создан Фонд цифровых инициатив для поддержки трансграничных цифровых проектов.-0-