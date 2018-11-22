ЕАБР заинтересован в присутствии в белорусском ПВТ

22 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в присутствии в белорусском Парке высоких технологий. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Бельянинов рассказал, что в ЕАБР очень заинтересованы, чтобы присутствовать со своими партнерами в ПВТ. Он отметил, что речь идет о российской компании, которая может стать резидентом ПВТ.

ЕАБР рассматривает несколько проектов в Беларуси - в дорожной отрасли, ЖКХ, а также энергетике. Они находятся в разной степени готовности, идет переговорный процесс. Например, в энергетике речь идет о строительстве в Беларуси газотурбинных генераторов для БелАЭС. Банк ожидает результатов тендера по выбору поставщиков оборудования, чтобы заключить с ними сделку и финансировать их поставки.

Сегодня в Москве проходит XIII Международная конференция "Евразийская экономическая интеграция". В форуме принимают участие руководители министерств и ведомств, Евразийской экономической комиссии, национальных компаний, представители международных финансовых организаций, научных и деловых кругов государств - участников банка, зарубежные ученые и эксперты. Пленарное заседание посвящено актуальной повестке евразийской интеграции - ее перспективам и стоящим перед ЕАЭС вызовам. Одной из ключевых тем стало формирование единого расчетного пространства ЕАЭС в национальных валютах.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-