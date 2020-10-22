ЕАЭС готов заключить полноформатное торговое соглашение с ЕС - Слепнев

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз готов заключить полноформатное торговое соглашение с Европейским союзом. Об этом заявил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается взаимодействия с Европейским союзом, здесь у нас настрой не изменился, он постоянный, - сказал министр ЕЭК. - ЕАЭС является чисто экономическим, не политическим объединением, в этом, я считаю, его сила в данный момент. Мы остаемся приверженными взаимодействию и готовы наращивать имеющийся диалог. У нас есть соответствующие предложения и позиции. Мы сохраняем и вопрос перспективы выхода на полноценное торговое соглашение между двумя крупнейшими интеграционными объединениями в Евразии".

При этом министр ЕЭК отметил, что пока между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией АЭС осуществляется лишь диалог по техническим вопросам.

Двухдневный форум в Вероне, не смотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. В нынешнем году организаторы сократили число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторы Евразийского экономического форума в Вероне - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-

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