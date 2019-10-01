ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване сегодня подписано соглашение между ЕАЭС и Сингапуром о создании зоны свободной торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на саммите подчеркнул, что подписание соглашения является результатом переговоров, продолжавшихся более двух лет. Найдено взаимовыгодное решение для обеих сторон. "Евразийский рынок - это большой рынок на перекрестке Европы и Азии. У него огромный потенциал экономического роста, особенно в сфере логистики и в цифровой сфере. Все это сферы интереса Сингапура. И это прекрасная возможность для сотрудничества", - сказал он.

Преимущества соглашения выходят далеко за рамки непосредственно торговли. "Мы уверены, что оно будет способствовать развитию промышленности в странах - членах ЕАЭС, инвестициям, установлению контактов между людьми, представителями бизнеса. Уверен, что подписание соглашения приведет к сближению наших регионов", - добавил премьер-министр Сингапура.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами, в том числе подписание соглашения с Сингапуром.-0-