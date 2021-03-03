ЕАЭС рассмотрит инициативу Узбекистана о строительстве Трансафганской железной дороги

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе рассмотрят предложение Узбекистана о совместном строительстве Трансафганской железной дороги. Об этом сегодня на брифинге заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация транспортно-логистического потенциала - это приоритетная задача для союза, обусловленная нашим географическим положением, - сказала Ия Малкина. - Меры и механизмы по развитию транспорта и инфраструктуры включены в стратегию-2025. В 2020 году объемы железнодорожного транзита через государства союза по направлению из Азии в Европу и обратно увеличились более чем на 60%, заметно повысилась эффективность перевозок. Это говорит о перспективах данного направления и необходимости слаженных усилий. Поэтому идея премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова полностью совпадает с нашими задачами. В том числе в части формирования концепции транспортной связанности в Большой Евразии".

Для ЕАЭС и Узбекистана такой проект может позволить повысить конкурентоспособность предприятий и эффективность торговли, создать новые рабочие места. "Комиссия обязательно проработает это предложение с Узбекистаном, окажет необходимое содействие в его практической отработке с государствами - членами ЕАЭС", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Важно, что Узбекистан как государство-наблюдатель с первых дней активно включился в интеграционную повестку, предлагает конкретные проекты. Мы приветствуем такой конструктивный подход наших узбекистанских партнеров", - добавила Ия Малкина.

Узбекистан в 2020 году получил статус наблюдателя в ЕАЭС.-0-