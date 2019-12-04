ЕБРР и "Белоруснефть" подписали меморандум о взаимопонимании

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития и производственное объединение "Белоруснефть" подписали сегодня в Минске меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент БЕЛТА.

Меморандум касается инвестиционной программы "Белоруснефти", по которой возможно финансирование проекта, связанного со строительством и расширением в Беларуси сети зарядных станций для электромобилей.

Как пояснил журналистам управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, подписание меморандума означает установление партнерских отношений с "Белоруснефтью". "Мы окажем содействие в подготовке технико-экономического обоснования для оценки проекта. Надеемся, в итоге это приведет к тому, что подобный проект мы сможем финансировать или софинансировать", - добавил он.

К подготовке технико-экономического обоснования планируется приступить в начале 2020 года.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. На данный момент общий объем инвестиций ЕБРР в Беларуси составляет порядка 2,7 млрд евро в более чем 120 проектов.-0-