Единые стандарты на "Докторскую" и некоторые другие колбасы введут в ЕАЭС

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единые стандарты на "Докторскую" и некоторые другие популярные наименования колбас будут введены в Евразийском экономическом союзе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Сегодня Коллегия ЕЭК приняла актуализированные перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности мяса и мясной продукции", - рассказали в ЕЭК. - Перечни стандартов подготовлены ЕЭК на основании предложений государств союза, а также с учетом стандартов и аттестованных методик, включенных в утвержденный Коллегией ЕЭК перечень ветеринарных лекарственных средств, остатки которых могут содержаться в непереработанной продукции".

В частности, в перечень впервые включены 20 межгосударственных стандартов для 70 придуманных названий мясной продукции, которые не являются объектами интеллектуальной собственности. "К примеру, "Докторской", "Любительской", "Брауншвейгской" и других", - перечислили в ЕЭК.

Данное решение вступит в силу с 1 июня 2020 года.-0-