Единый уровень торговых надбавок на крепкий алкоголь будет применяться в Беларуси с 17 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты розничной торговли с 17 декабря должны применять единый уровень торговой надбавки при реализации на территории Беларуси алкогольных напитков крепостью свыше 28%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №80 от 19 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Единая торговая надбавка будет устанавливаться субъектом торговли самостоятельно и применяться как на алкогольные напитки, произведенные в Беларуси субъектами хозяйствования всех форм собственности, так и на импортный алкоголь. При этом независимо от страны производства, вида потребительской тары (упаковки), в которой реализуются алкогольные напитки, ее объема, условий франкировки торговая надбавка должна быть единой, если алкогольные напитки относятся к одной классификационной группировке, подчеркивают в министерстве.

Вместе с тем субъект, осуществляющий торговлю в нескольких торговых объектах, вправе устанавливать единые торговые надбавки на алкогольные напитки в отношении отдельно взятого торгового объекта, т.е. в разных торговых объектах уровень единых торговых надбавок может отличаться.

Розничные цены на алкоголь, находящийся в торговом объекте на 17 декабря, должны быть приведены в соответствие с постановлением. Периодичность изменения единой торговой надбавки субъекты торговли будут определять самостоятельно.

"Данные меры призваны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков и исключить возможную дискриминацию производителей при реализации субъектами торговли алкогольной продукции за счет установления различных торговых надбавок", - отмечают в МАРТ.-0-