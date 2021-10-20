ЕЭК активизировала работу по обеспечению продбезопасности ЕАЭС, ее координирует Мясникович

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия активизировала работу по обеспечению продовольственной безопасности Евразийского экономического союза, ее координирует председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с инициативами Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Коллегии ЕЭК активизирована работа по подготовке предложений, касающихся продовольственной безопасности ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Процессы координирует лично председатель Коллегии Михаил Мясникович, непосредственно разработка идет под руководством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна".

Ия Малкина отметила, что в целом по союзу уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году составил более 92%, к 2022 году планируется выйти на 93,6%. "По таким товарам, как зерно, сахар, масла растительные, свинина и баранина государства союза полностью себя обеспечивают за счет собственного производства, - подчеркнула она. - При этом не покрывается спрос населения на фрукты и ягоды, уровень самообеспеченности по которым приближается к 50%".-0-