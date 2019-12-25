ЕЭК актуализировала стандарты на пищевую продукцию

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 325 межгосударственных стандартов и 285 национальных стандарта стран ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Перечень стандартов на методы содержит 411 межгосударственных стандартов, 141 национальный стандарт государств - членов ЕАЭС, а также 74 методики, 8 методических указаний и 4 инструкции, которые необходимы для обеспечения требований техрегламента".

Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах - членах союза. "Для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, решение Коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Решением Коллегии ЕЭК внесены изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". "В перечень включены позиции, в отношении которых изменениями определены формы оценки соответствия таких товаров, как посуда и зубные щетки для детей старше трех лет и подростков, и уточнены отдельные наименования продукции, например, виды продукции, которые относятся к постельным принадлежностям", - пояснили в ЕЭК.-0-