ЕЭК актуализировала стандарты на средства индивидуальной защиты

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированный перечень стандартов к техническому регламенту "О безопасности средств индивидуальной защиты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечень включает 126 межгосударственных и 42 национальных стандарта стран Евразийского экономического союза, - отметили в пресс-службе. - Их применение на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований техрегламента. Перечень стандартов на методы испытаний продукции включает 269 межгосударственных стандартов, 60 национальных стандартов государств ЕАЭС, а также 93 методики. Страны могут применять национальные стандарты до разработки соответствующих межгосударственных".

Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества на основании результатов мониторинга применения, обновления и отмены документов в области стандартизации. Стандарты учитывают изменения, внесенные в техрегламент в мае 2019 года.

"Для ряда стандартов установлен переходный период по дате их применения", - добавили в ЕЭК.-0-