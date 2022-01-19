ЕЭК формирует план по реализации приоритетов председательства Кыргызстана в ЕАЭС

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия формирует план по реализации приоритетов председательства Кыргызстана в ЕАЭС в 2022 году. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, какие направления деятельности ЕЭК в 2022 году станут приоритетными, Ия Малкина сказала: "Прежде всего, мы исходим из приоритетов кыргызского председательства на 2022 год, изложенных в обращении президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова к главам государств ЕАЭС. В настоящее время мы в комиссии формируем план по его реализации".

В числе приоритетов председательства Кыргызстана в ЕАЭС Ия Малкина назвала придание соответствующего статуса судебной ветви ЕАЭС и наделение Коллегии ЕЭК дополнительными полномочиями для оперативного устранения барьеров и противодействия их возникновению; разработку совместных программ и проектов, предусматривающих локализацию производственных мощностей в государствах-членах, усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и зеленых технологий. Среди приоритетов также развитие прямых деловых контактов между производителями и потребителями товаров внутри союза, создание товаропроводящих систем и логистической инфраструктуры; решение вопроса в области оказания социального обеспечения трудящимся; ежегодное проведение Молодежного форума ЕАЭС.

"Кроме того, мы в комиссии планируем сосредоточиться на вопросах цифровизации инвестиционной деятельности государств союза", - добавила Ия Малкина.-0-