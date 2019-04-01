ЕЭК готовит три международных договора в сфере транспорта

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит три международных договора между странами Евразийского экономического союза в сфере транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева.

"На основе анализа международного интеграционного опыта, применения национального законодательства и международного права стороны приступили к подготовке конкретных документов. Результатом должны стать три международных договора и более 40 актов комиссии", - сказал Эмиль Кайкиев на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК в новом составе.

В частности, предусматривается заключение международного договора о массах и габаритах автотранспортных средств для движения по международным транспортным коридорам. Намечено принять рекомендации ЕЭК о перечнях евразийских транспортных коридоров и маршрутов, совместных проектов государств - членов ЕАЭС в сфере транспорта и инфраструктуры. Будут разработаны документы о подходах по обеспечению равных (недискриминационных) условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации, по внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении и другие.

"Участники заседания детально обсудили мониторинг препятствий в сфере транспорта и инфраструктуры, проведенный подкомитетом по гражданской авиации, и предложения по их классификации, - отметили в пресс-службе. - Комитет поддержал решение профильного подкомитета о том, что высокие таможенные пошлины на ввоз авиационной техники и запасных частей являются ограничением для создания благоприятных условий при обновлении и пополнении парка воздушных судов. Мониторинг препятствий будет продолжен".

Принято решение в ближайшее время провести дополнительные консультации по вопросу подготовки соглашения об информационном обмене в сфере железнодорожного транспорта, направленного на облегчение условий перевозки грузов железными дорогами между странами ЕАЭС и третьими странами.-0-