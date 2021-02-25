ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и генеральный секретарь Секретариата по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА) Мельвин Энрике Редондо сегодня подписали меморандум о взаимопонимании между двумя организациями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ направлен на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами Евразийского экономического союза и странами Подсистемы экономической интеграции в Центральной Америке, - проинформировали в пресс-службе. - Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как взаимная торговля, техническое регулирование и стандартизация, промышленность и агропромышленный комплекс, макроэкономика и другим. Организации будут обмениваться опытом, разрабатывать рекомендации по развитию экономического сотрудничества, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием деловых кругов".

Как подчеркнул Сергей Глазьев, несмотря на географическую отдаленность, ЕАЭС и страны Центральной Америки имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества. "Подписание меморандума является первым шагом для активизации торгового и инвестиционного сотрудничества и в перспективе - встраивания в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, - сказал он. - С 2015 года взаимный товарооборот вырос на 22,6%. Даже тяжелый прошлый год не оказал существенного негативного влияния на экономические связи - сократился всего на 2,4% в 2020 году по сравнению с 2019 годом".

В свою очередь генеральный секретарь СИЕКА Мельвин Энрике Редондо заявил, что подписание меморандума является историческим событием. "Мы видим в ЕЭК стратегического союзника в экономическом сотрудничестве. Мы совершенно уверены в том, что наше взаимодействие позволит использовать потенциал экономической интеграции для достижения более высокого уровня и качества жизни", - подчеркнул он.

Для реализации меморандума стороны в ближайшее время планируют сформировать совместную рабочую группу по сотрудничеству.

Подсистема экономической интеграции в Центральной Америке была сформирована в октябре 1993 года. Ее участницами являются Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Эль-Сальвадор. Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке является техническим и административным органом Подсистемы.-0-