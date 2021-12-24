ЕЭК констатирует высокие темпы восстановления взаимной торговли в ЕАЭС

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии констатируют высокие темпы восстановления взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза. Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Высокими темпами идет восстановление взаимной торговли. За 10 месяцев ее объем составил более $58 млрд, что на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16,6% выше доковидного периода", - отметила Ия Малкина.

По ее словам, рост экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, в наибольшей степени - в Казахстане (на 36,3%).-0-