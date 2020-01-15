ЕЭК на два года продлила порядок применения субсидий в промышленности

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии на два года продлила условия по минимальному количеству производителей государств Евразийского экономического союза, участвующих в изготовлении совместно произведенного товара, для согласования промышленных субсидий с комиссией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Порядок признания товара совместно произведенным государствами - членами ЕАЭС был утвержден решением Коллегии ЕЭК 11 июня 2019 года. Он регламентирует, как государствами - членами ЕАЭС товар признается совместно произведенным для того, чтобы иметь возможность согласовать специфическую субсидию в отношении такого товара с ЕЭК.

Перечень условий применения отдельных критериев допустимости специфических субсидий утвержден решением Совета ЕЭК 18 января 2019 года. Он определяет пороговые значения параметров субсидирования по наиболее важным направлениям исключительного предоставления государственной поддержки производителям ЕАЭС. Это, прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, реализация совместных проектов государств - членов ЕАЭС, производство высокотехнологичной, инновационной продукции, продукции, не имеющей аналогов, а также продукции, производящейся в недостаточном количестве.-0-