ЕЭК начала расследования в сфере торговли медизделиями и лекарствами на трансграничных рынках

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия начала расследования по признакам нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках оптовой продажи медицинских изделий и лекарственных средств. Об этом информирует на своем сайте Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии в соответствии со статьей 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года начал расследование по признакам нарушения общих правил конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на трансграничных рынках", - сказано в публикуемой информации.

Речь идет об оптовой реализации рентгеновских аппаратов и их расходных материалов производства компании GE Healthcare, оптовой продаже материалов для инжекторов ангиографических для компьютерной и магнитно-резонансной томографии фирмы Ulrich medical, реализации лекарственных средств, содержащих в составе международное непатентованное наименование "Глатирамера ацетат". Также возникли вопросы по оптовой продаже офтальмохирургического оборудования производства Alcon Pharmaceuticals и медицинской рентгеновской пленки.

Для защиты интересов хозяйствующих субъектов Беларуси МАРТ просит информировать министерство (письмом либо по электронной почте mail@mart.gov.by) о проблемных вопросах конкуренции в отношении товаров, по которым начаты расследования, а также субъектов, реализующих такие товары.-0-