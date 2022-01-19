ЕЭК: наибольший прирост промпроизводства среди стран ЕАЭС зафиксирован в Беларуси

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19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наибольший прирост промышленного производства среди стран Евразийского экономического союза зафиксирован в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА. В целом в ЕАЭС за 11 месяцев 2021 года производство промышленной продукции выросло более чем на 5% и составило $1,2 трлн. "Наибольший прирост продемонстрировали Беларусь (плюс 6,7%) и Россия (плюс 5,2%)", - отметила Ия Малкина. По ее словам, по итогам 11 месяцев также наблюдается положительная динамика по вводу в эксплуатацию жилья в ЕАЭС (на 22,5%) и обороту розничной торговли (на 7,2%). "Если говорить об итогах года, то по расчетам комиссии объем экспорта внешней торговли достиг $500 млрд - максимального значения с 2015 года (за 10 месяцев 2021 года увеличился на 41%), а объем взаимной торговли (прирост составил 31,3%) превысил $70 млрд и достиг нового максимального исторического значения", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!