ЕЭК: среди стран ЕАЭС Беларусь больше всех нарастила экспорт за пределы союза

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь среди стран Евразийского экономического союза больше всех нарастила экспорт за пределы союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным за 11 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, больше всего экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС увеличились из Беларуси (более чем на 50%) и России (свыше 45%)", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила свыше 42% экспортных поставок) и АТЭС (28,6%). На страны СНГ приходится почти 6% экспорта ЕАЭС (в Украину - 2,7%, Узбекистан - 1,6%). Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай (более 27%) и Германия (почти 10%).-0-

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