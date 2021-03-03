ЕЭК намерена пересмотреть стандарты на отдельные виды консервов из рыбы и морепродуктов

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия планирует изменить стандарты на отдельные виды консервов из рыбы и морепродуктов. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На правовом портале ЕАЭС проходит общественное обсуждение проекта решения Коллегии ЕЭК в области техрегулирования, - сказала Ия Малкина. - Проект предлагает запланировать пересмотр ГОСТов на консервы: из креветок, из печени рыбы с растительными гарнирами, а также консервы рыборастительные в бульоне, заливке, маринаде или соусе".

Обсуждение проекта продлится до 26 марта.

"Данные изменения нужны, чтобы обеспечить соблюдение обязательных к исполнению требований техрегламента. Ответственным разработчиком станет Россия. Срок завершения работ установлен на 2023 год", - добавила представитель ЕЭК.-0-